رياضة | اتحاد جدة السعودي يرفض رحيل نجم الفريق البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة السعودي يرفض رحيل نجم الفريق البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي ترك نجم الفريق اللاعب البرازيلي رومارينيو حيث يمتلك العديد من العروض المقدمة من الدوري البرازيلي من أجل التعاقد مع اللاعب على سبيل البيع أو الإعارة وهو ما رفضه مجلس إدارة الفريق.

ووفقًا لجريدة "fox sports"،أن النادي السعودي قد رفض عرضًا بقيمه 18 مليون ريال برازيلي من نادي كورنتثيانز البرازيلي لشراء عقد رومارينيو وهو أبرز العروض الجدية التي قُدمت للاعب.

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وقد خاض المهاجم البرازيلي صاحب الثامنة والعشرين عام مع نادي اتحاد جدة السعودي 38 مباراة بواقع 2645 دقيقة سجل خلالها 14 هدف وصنع إثنين.

ويرى مجلس إدارة الفريق صعوبة ترك اللاعب بتلك السهولة حيث يعتمد عليه الفريق ومن الصعب تعويض لاعب بنفس الجودة وفي هذا الوقت الصعب مما يزيد من فرص عدم رحيله عن صفوف الفريق.