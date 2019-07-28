رياضة | محمد الشلهوب يقرر البقاء في صفوف الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الشلهوب يقرر البقاء في صفوف الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللاعب محمد الشلهوب قائد فريق الهلال السعودي البقاء في صفوف الفريق موسم إضافي وذلك بعد موافقة مدرب الفريق رازفان لوشيسكو حيث كان قرار اللاعب ترك الساحرة المستديرة بنهاية هذا العام ولكن بعد موافقة المدير الفني بقائه لموسم إضافي ثم الإعتزال قرر اللاعب تأجيل القرار.

وقد ذكر موقع سعودي إن قائد الفريق محمد الشلهوب حدد قراره بالبقاء في الملاعب لمدة موسم ولكنه ينتظر حسم الجهاز الفني في الفريق مصيره حيث في حالة رفضهم بقائه سيتجه للعب موسم أخر في أي فريق ثم الإعتزال.

ويعتبر اللاعب محمد الشلهوب لاعب فريق الهلال السعودي أكثر لاعب في تاريخ الكرة السعودية حصدًا للألقاب برصيد 31 لقب متفوقًا على كل لاعبي السعودية.