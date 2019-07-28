رياضة | رسميا.. إف سي مصر يتعاقد مع تريكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إف سي مصر يتعاقد مع تريكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر على توقيع محمد جمال تريكة صانع ألعاب الداخلية، استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وقام اللاعب بالتوقيع لنادي مصر لمدة ثلاث سنوات، في صفقة انتقال حر، في حضور عمرو صفوت مدير لجنة التعاقدات، ويتواجد اللاعب في معسكر فريقه الجديد المقام حاليا في أكتوبر.

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وتعاقد مؤخرا مسئولو إف سي مع مجموعة لاعبين وهم أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود، ومحمد عبد الفضيل لاعب الإتحاد، ومصطفى كالوشا لاعب الداخلية، وكليف لاعب نادي يونايتد الكيني، وعبد الرحمن جندية لاعب بيراميدز، وحماده ناصر مهاجم المصري.

وقرر الجهاز الغني لنادي مصر الإستغناء عن 3 لاعبين، لعدم الحاجة لجهودهم الفنية بالموسم الجديد وهم محمد سماره، ومؤمن محسن، وحميده علي.