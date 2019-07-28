رياضة | مواعيد أهم مباريات كأس السوبر في أنحاء العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات كأس السوبر في أنحاء العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر على مستوى العالم حيث تقام تلك البطولة في كل البلدان وتكون مكونة من مباراة وحيدة بين بطل الدوري وبطل الكأس من نفس البلد.

- كأس السوبر الفرنسي بين فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري ضد فريق رين بطل الكأس يوم السبت 3 أغسطس في تمام الساعة الواحدة والنصف.

- كأس السوبر الألماني بين فريق بايرن ميونيخ بطل الدوري ضد فريق بروسيا دورتموند يوم السبت 3 أغسطس في تمام الساعة الثامنة والنصف.

Advertisements

- كأس السوبر الإنجليزي بين فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي ضد فريق ليفربول ثاني ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بسبب تتويج السيتيزن ببطولة الكأس أيضًا يوم الأحد 4 أغسطس في تمام الساعة الرابعة.

- كأس السوبر الأوروبي بين فريق ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا ضد فريق تشيلسي بطل كأس الاتحاد الأوروبي يوم الأحد 14 أغسطس في تمام الساعة التاسعة.

هكذا جاءت مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر على مستوى العالم ولم يحدد بعد ميعاد كأس السوبر الإيطالي الذي سيكون بين فريق يوفنتوس ولاتسيو وكذلك أيضًا ميعاد كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون.