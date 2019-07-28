رياضة | المرأة الحديدية التي تقتل أحلام ريال مدريد و"بيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرأة الحديدية التي تقتل أحلام ريال مدريد و"بيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن توقف انتقال جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني إلى جيانجسو الصيني بسبب زوجته التي ارتبط بها رسميًا قريبًا وأطفاله الثلاثة منها.

وتزوج جاريث بيل من حبيبة عمره إيما في يونيو الماضي، وبرحيله إلى الصين فقد يضحي بالوجود معها رفقة أسرته من أجل أن يصبح اللاعب صاحب الراتب الأعلى في العالم.

وتبلغ إيما من العمر 27 عاما، وقد رزقت من بيل بالأبناء آلبا فيوليت بعمر السادسة، ونافا فالنتينا بعمر الثالثة، وآكسيل تشارليز بعمر عام واحد.

Advertisements

ورفضت إيما غياب بيل عنها والذي يتوقع أن يحصل من النادي الصيني على أجر هائل يبلغ نحو 4 ملايين جنيه إسترليني شهريا (4.5 مليون يورو) لتوجه ضربة قاضية لأحلام ريال مدريد الذي كان يأمل في بيعه لضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.