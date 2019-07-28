رياضة | "جمعة" مفاجأة مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جمعة" مفاجأة مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاعتماد على صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، خلال مباراة الزمالك، بالدوري العام.

يأتي تفكير لاسارتي بالدفع باللاعب أساسي من أجل مباغتة القلعة البيضاء بعد ظهور صالح، بشكل مميز بالفترة الأخيرة، وخاصة مباراة المقاولون العرب، الماضية والتي فاز بها المارد الأحمر 3-1، وتوج بطلا للدوري للمرة 41 في تاريخه.

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ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.