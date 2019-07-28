رياضة | "قصة شعر" تتسبب في إيقاف لاعب مغربي لأجل غير مسمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قصة شعر" تتسبب في إيقاف لاعب مغربي لأجل غير مسمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي الجيش الملكي المغربي استبعاد لاعبه "عادل الصفصافي" من تدريبات الفريق لأجل غير مسمى، وكذلك توقيع غرامة مالية تصل لنحو 5000 درهم مغربي، وهذا بسبب "قص الشعر" الغريبة للاعب بحسب وجهة نظر مسؤولي الفريق الأول لنادي الجيش الملكي.

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وتواصل الجيش الملكي مع اللاعب وأخبره بضرورة أن يقوم بتغيير "قصة شعره"، ولكن اللاعب رفض هذا الأمر، وجاء في اليوم التالي، وهو بنفس قصة الشعر، وهو ما أغضب مسؤولي النادي المغربي وفرضوا غرامة كبيرة على اللاعب وكذلك قرروا حرمانه من المشاركة في تدريبات الفريق لأجل غير مسمى.

يذكر أن نادي الجيش الملكي كان قد أصدر قرارًا بفرض نظام مشدد على اللاعبين فيما يتعلق بقصات الشعر، حيث يتم منع اللاعبين من حضور التدريبات بقصات شعر غير تقليدية، وهو ما أغضب عدد من اللاعبين لاعتقادهم أن "قصة الشعر" هي حرية شخصية للاعب في المقام الأول.