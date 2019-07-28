رياضة | الجديع: الهلال السعودي أخطأ في صفقة "عموري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجديع: الهلال السعودي أخطأ في صفقة "عموري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الناقد الرياضي السعودي الشهير ناصر الجديع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن إدارة الهلال السعودي قد أخطأت في التعامل في موقفهم من رحيل نجم الكرة الإماراتية عمر عبد الرحمن عموري عن الفريق حيث يرى أنه من الصعب تعويض لاعب بنفس القيمة.

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وأوضح أن مستقبل اللاعب غامض للغاية حيث لم يحسم وجهته سواء بالعودة إلى فريقه السابق العين أو الانتقال إلى الاحتراف الخارجي مما يجعل الموقف مبهم وأكثر تعقيدًا كما يرى.

ويرى أن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي كان يجب أن يحتفظ بوجود عموري في الفريق من أجل المنافسة على البطولات كلها الموسم القادم حيث يمتلك اللاعيبة قيمة كبيرة للغاية