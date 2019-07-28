رياضة | محمود متولي في الأهلي بـ70 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود متولي في الأهلي بـ70 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الأهلي على توقيت محمود متولي مدافع مدافع الإسماعيلي لضمه لمدة 5 مواسم مقبلة بداية من فترة الانتقالات الصيفية.

ويتقاضى محمود متولي 45 مليون جنيه في 5 مواسم بواقع 7 ملايين جنيه في الموسم الأول وزيادة مليون جنيه في كل موسم بعد ذلك بينما يحصل الإسماعيلي على مبلغ 25 مليون جنيه للاستغناء عن متولي بشكل رسمي ليصل إجمالي الصفقة إلى 70 مليون جنيه للدراويش واللاعب.

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ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن تفاصيل الصفقة، عقب مباراته أمام الزمالك مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالدوري المصري.