رياضة | طنطا يخوض 4 وديات في معسكره الخارجي

قرر الجهاز الفني لفريق طنطا الرياضي بقيادة أيمن المزين السفر غدا الإثنين لمدينة الأسكندرية، لإقامة معسكر خارجي، وذلك في المرحلة الثانية بفترة الإعداد استعدادا لممتاز ب، والتي بدأها منذ شهر علي ملعب تربية رياضية بجامعة طنطا والذي تخللها مباراتين وديتين مع فريق المطاحن وقحافة.

واستقر الجهاز الفني لطنطا علي خوض المعسكر الخارجي بالأكاديمية البحرية، من الإثنين الموافق 29/7 حتي السبت 10/8، وتم الإتفاق علي إقامة 4 مباريات ودية، وينشر الخليج 365 الرياضي جدول الوديات:-

يبدأ الفريق المران غدا في الخامسة مساء، علي أن يواجه في أولي مبارياته الودية بالمعسكر الخارجي فريق 'القوصية' يوم الثلاثاء، وثاني الوديات مع 'فاركو' يوم الأربعاء، ثم مباراة ودية ثالثة مع 'حرس الحدود' يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني، ويختتم الوديات مع الأنصار يوم الخميس الموافق 8/8 ويتدرب الفريق يوم الجمعة علي فترتين صباحا ومساءا، ثم يغادر المعسكر السبت صباحا.