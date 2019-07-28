رياضة | جاريث بيل ينقذ سفينة ريال مدريد من الغرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل ينقذ سفينة ريال مدريد من الغرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي في ضم بول بوجبا نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه بعد اقتراب رحيل جاريث بيل، إلى فريق جيانجسو سونينج الصيني، فإن الريال يسعى لاستغلال الأموال التي ستدخل خزنة الفريق مقابل رحيل اللاعب لاستقدام بوجبا لإنقاذ سفينة الفريق الغارقة.

ويوفر ريال مدريد راتب لـ 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لبيل للاستفادة بها كراتب لبوجبا.

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ويرغب مانشستر يونايتد للحصول على 150 مليون جنيه إسترليني من صفقة بوجبا، وهو ما يمثل ربحًا كبيرًا، بعد أن ضمه من يوفنتوس قبل 3 أعوام فقط مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.