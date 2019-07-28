اونلاين | الشوط الثاني بث مباشر live مباراة مصر والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الثاني بث مباشر live مباراة مصر والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم منتخب مصر للشباب لكرة اليد على منتخب البرتغال بنتيجة 17-15 في الشوط الأول لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وصاحب الميدالية البرونزية ببطولة العالم لكرة اليد والمقامة فى إسبانيا الشوط الثاني بث مباشر live مباراة مصر والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد

وسقط منتخب مصر في مباراة نصف النهائي أمام منتخب فرنسا بنتيجة 35/33 ليواجه البرتغال على الميدالية البرونزية بعدما خسرت من كرواتيا بنتيجة 31-28 الشوط الثاني بث مباشر live مباراة مصر والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد

Advertisements

ويطمح منتخب مصر بقيادة مدربه طارق محروس أن يحقق لاعبوه الفوز بالمباراة من أجل ضمان الميدالية البرونزية وتكليل مجهودهم طوال البطولة على الرغم من عدم الصعود للمباراة النهائية الشوط الثاني بث مباشر live مباراة مصر والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد