الغامدي يتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للبلياردو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

توج لاعب المنتخب السعودي للبلياردو، خالد الغامدي، ببطولة أمريكا المفتوحة للناشئين في مسابقة الـ 8 كرات، بعد فوزه في المباراة النهائية اليوم في لاس فيغاس الأمريكية، على اللاعب الأمريكي كيلي دودا ‏بنتيجة 6 - 1.

وجاء تتويج الغامدي باللقب بعد أن تجاوز 7 لاعبين في جميع الأدوار التي لعبها في البطولة دون أي خسارة تسجل ضده.

من جهته هنأ رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، عصام الملا، اللاعب خالد الغامدي لتحقيقه لقب البطولة، مشيرا إلى أن ذلك تحقق بمجهود من اللاعب في محافظته على التدريبات، ودعم إدارة المنتخب من أجل صقل موهبته الكبيرة والطموحة في تحقيق الإنجازات ورفع شعار الوطن في كل المحافل، إضافة إلى الدعم الكبير الذي وجده من عائلته التي نقدم لها كل الشكر والتقدير لمساهمتهم في مواصلة اللاعب طموحاته.