شكرا لقرائتكم مدافع الأهلى السابق: أزارو يفقد حساسية المهاجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال رامى عادل مدافع الأهلى الأسبق فى تصريحات خاصة لقناة تايم سبورت، إن وليد أزارو لاعب النادى الأهلى لا يمتلك حساسية المهاجم الهداف.
وأضاف عادل: "وليد أزارو لو مشيت معاه موسم وبقى هداف مش هتمشى معاه كل موسم"، مضيفاً أن القلعة الحمراء تحتاج ضم مهاجم فى الميركاتو الصيفى الجارى.
أضاف مدرب المقاولون العرب أن حسين الشحات صانع ألعاب الأهلى احتاج لفترة طويلة للتأقلم فى تشكيل الفريق الأحمر، مشيراً أن مباراة الأهلى والمقاولون الأخيرة كانت نقطة انطلاقة اللاعب من جديد.
وعن تألق على معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء، قال مدافع المنتخب الأسبق أن معلول يمتلك قدرات فنية عالية ومميزة وهو ما يناسب طريقة لعب النادى الأهلى، إلا أن نقطة ضعفة فى الناحية الدفاعية وترك المساحات وهو ما تستغله الفرق القوية التى تهاجم الفريق الأحمر.
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