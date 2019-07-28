شكرا لقرائتكم مراد باتنا التعويض الأمثل لرحيل كهربا عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح المغربى، مراد باتنا لاعب الوحدة الإماراتي السابق، أحد المرشحين بقوة للانتقال لصفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفى الجارى، فى صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع ناديه.



مراد باتنا

مراد باتنا بديل كهربا الأمثل



مراد باتنا يعد البديل الأمثل لمحمود عبد المنعم كهربا، الذى تأكد رحيله عن صفوف الزمالك بشكل رسمى خلال الموسم الجديد، فى ظل الأزمة القائمة بينه وبين مسئولي القلعة البيضاء، وقيامة بالتوقيع لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالى دون الحصول على أذن ناديه، باعتبار أن عقده منتهى وهو ما يرفضه مسئولو النادي الأبيض.



مراد باتنا

مراد باتنا يمتلك مسيرة جيدة



ويمتلك مراد باتنا مسيرة كروية جيدة وشهدت المواسم الأخيرة ظهوره بشكل ملفت كأحد أفضل المواهب المغربية فى عالم كرة القدم ولعب فى صفوف نادي حسنية أكادير موسمي 2010/2011 و 2011/2012، قبل الانتقال لصفوف الفتح الرباطى في صيف 2012.



مراد باتنا

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مراد باتنا يمتلك مهارات كبيرة



ويجيد مراد باتنا اللعب فى مركز صانع الألعاب، مما يجعله الخليفة الأفضل لكهربا مع الزمالك، نظرا لامتلاكه موهبة كبيرة، وقدرات فنية ومهارية هائلة، ليتشابه أدائه مع الفولت العالى، بخلاف إجادته لتسجيل الأهداف فى المواقف الصعبة.

مراد باتنا يطيح بأحد أجانب الزمالك



تعاقد الزمالك مع مراد باتنا خلال الوقت الحالي، يعنى ضرورة رحيل أحد اللاعبين الأجانب بالقائمة البيضاء، التى تضم حاليا هم الثنائى التونسى فرجاني ساسي، وحمدي النقاز، والثنائى المغربى خالد بوطيب، وأشرف بن شرقى والنيجيرى معروف يوسف، والكونغولى كاسونجو ولم يتحدد موقف الثنائى الأخير حتى الآن، بخلاف المغربى حميد أحداد، المعار للرجاء والإيفوارى رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندرى.

مراد باتنا يهدد مكان بوطيب



ويعد المغربى خالد بوطيب الأقرب للرحيل عن صفوف الزمالك حال انضمام مراد باتنا لصفوف القلعة البيضاء، فى ظل اقتراب رحيله عن النادي واللحاق بمواطنه حميد أحداد المعار لنادي الرجاء، حيث لم يظهر بالمستوى المنتظر بعد انضمامه لأبناء ميت عقبة فى شهر يناير الماضى.