شكرا لقرائتكم فالفيردي: غريزمان "الجزء الناقص" في هجوم برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يثق إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في أن أنطوان غريزمان الوافد الجديد لن يواجه أي مشاكل في التأقلم مع المهاجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز عندما يلعب الثلاثي سويا.

وانضم غريزمان، القادم من أتلتيكو مدريد في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى تشكيلة برشلونة في رحلة إلى اليابان والتي شهدت الفوز 2-صفر على فيسل كوبي اليوم السبت.

وبعد مشاركتهما في كأس كوبا أميركا حصل ميسي وسواريز على عطلة مطولة ولن ينضما إلى الفريق سوى بعد العودة من اليابان.

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وأحرز اللاعبون الثلاثة 682 هدفا في الدوري الإسباني ويشعر فالفيردي بالحماس بشأن ثلاثي الهجوم ويؤمن أن غريزمان هو الجزء الذي كان ينقص برشلونة الساعي للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

وقال فالفيردي: نعم بعض اللاعبين يمكنهم التأقلم سويا سريعا. سنرى العلاقة على المستوى الاجتماعي وفي معسكر الفريق. نحن متحمسون بشأن هذه الفرصة. نؤمن في التوازن في هذا الفريق سواء في الهجوم أو الدفاع. غريزمان يتحرك سريعا ويمرر بشكل جيد ويعثر على مساحات وهذا ما كان ينقصنا.

وهز كارليس بيريز، البالغ عمره 21 عاما والقادم من أكاديمية برشلونة، الشباك مرتين في الشوط الثاني ليفوز برشلونة على كوبي الذي يضم بين صفوفه الثلاثي أندريس إنيستا وديفيد فيا وسيرجي سامبر الذي سبق له اللعب في برشلونة.

وقال فالفيردي: كارليس بيريز أحرز هدفين اليوم وهذا أمر جيد للاعب يملك إمكاناته ويظهر أننا نستطيع الاعتماد على اللاعبين الشبان.