تشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة 118.. غيابات بالجملة

الموجز
يدخل نادي الزمالك مباراة ختام الدوري أمام الأهلي في القمة 118 بتشكيل اجباري نظرا لظروف الإصابات والإيقاف، واستقر خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب في ختام بطولة الدوري.
ومن المتوقع أن يبدأ الأبيض المباراة بتشكيل "إجباري"، نظرا لغياب عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين، ومكون من:
حراسة المرمى: عماد السيد.
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن.
خط الهجوم: عمر السعيد.
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