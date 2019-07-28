شكرا لقرائتكم محمد عمارة: دكة البدلاء ستحسم القمة 118 بين الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عمارة ظهير أيسر النادى الأهلى الأسبق، أن على معلول لاعب القلعة الحمراء سيتفوق فى صراع الجبهة اليسرى بمباراة القمة 118، التى تنطلق فى الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب فى ختام مسابقة الدورى المصرى.

وكشف عمارة الظهير التاريخى للكرة المصرية فى تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت، أن معلول يمتلك الكثير من الخبرات ولديه ميزة التوقع الجيد وهو ما ساعده فى تسجيل هدف الأهلى بشباك المقاولون فى المباراة الماضية، وهذا يؤهله لكسب صراع الجبهة اليسرى مع عبد الله جمعة الذى يقدم واحدا من أفضل مواسمه.

وأوضح عمارة بأن دكة بدلاء الفريقين ستلعب دوراً هاماً فى حسم مباراة الأهلى والزمالك اليوم، مشيراً إلى أن دكة الأهلى أقوى من الزمالك فى الوقت الحالى، حيث يمتلك الاحمر أكثر من عنصر مميز فى كل مركز.