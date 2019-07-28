قبل مباراة القمة.. ساسى فى مهمة خاصة...

جدة - عمرو شويل تعليمات خاصة تلقاها اللاعب فرجانى ساسى من خالد جلال المدير الفنى للزمالك، من أجل تنفيذها خلال مواجهة الأهلى فى مباراة القمة 118.

وتحدث خالد جلال مع فرجانى ساسى، مؤكدًا إنه سيكون أحد أهم مفاتيح لعب الزمالك فى مواجهة المارد الأحمر، مشددًا على ضرورة العمل بإيجابية على المرمى مع تسهيل مهمة المهاجمين فى اختراق دفاعات الأهلى عن طريق تمريراته السحرية وغير المتوقعة، كما منحه بعض الواجبات الدفاعية فى حالة ارتداد الخصم.

ويلتقى الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدورى الممتاز، والذى انتهى بتتويج الأحمر باللقب رسميًا بعدما نجح فى تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، متفوقًا على الأبيض الذى احتل المركز الثانى برصيد 72 نقطة.