شكرا لقرائتكم باوك يبحث الخلاص من عمرو وردة بسبب سوء سلوكه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ذكرت وسائل اعلام يونانية أن نادى باوك اليونانى الزمن من أجل التخلص من خدمات عمرو وردة لاعب وسط منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك على الرغم أن عمرو وردة يمتلك قدرات فنية فائقة إلا أن نادى باوك اليونانى قرر الاستغناء عن خدماته بسبب سوء السلوك، لكن فى الوقت ذاته فإن مهمة باوك فى التخلص من خدمات اللاعب المصرى لن تكون سهلة".

وأضافت التقارير الصحفية "الأزمات العديدة التى أثارها عمرو وردة مع نادى باوك ومنتخب مصر، دفع العديد من الأندية للتراجع عن فكرة التعاقد مع اللاعب رغم قدراته الفنية والتهديفية، الأمر الذى يضع باوك فى ورطة قبل إنتهاء الميركاتو الصيفي".

وكان عمرو وردة تعرض للإيقاف فى الموسم الماضى مع نادى باوك، بعدما دخل فى مشادة كلتامية حادة مع رازفان لوتشيسكو، المدير الفنى للفريق فى ذلك الوقت بسبب استبعاده من المشاركة أساسياً فى إحدى المباريات، ما دفع النادى لإعارته لصفوف أتروميتوس.