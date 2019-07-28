شكرا لقرائتكم نصائح لاسارتى الأخيرة للاعبى الأهلى قبل القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مارتن لاسارتى المدير الفنى للاعبى الأهلى أن نظراءهم فى الزمالك سيلعبون بخشونة الليلة وحماس زائد من أجل تحقيق الفوز لإسعاد جماهيرهم بعد خسارة بطولة الدورى، ونصح المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق بالهدوء خلال الاحتكاك مع لاعبى الزمالك خلال مباراة الليلة.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى الثامنة من مساء اليوم الأحد فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى توج بها الأهلى مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحث لاسارتى لاعبيه خلال محاضراته الأخيرة بضرورة اللعب بهدوء وتركيز والابتعاد عن العصبية التى قد تكلف الفريق كثيرا.