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جدة - عمرو شويل يقدم الخليج 365 خدمة لقرائه الأعزاء، بإذاعة بث مباشر لمباراة منتخب مصر لشباب كرة اليد أمام البرتغال، المقرر انطلاقها فى الثانية ظهر اليوم الأحد، فى إطار مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع فى كأس العالم المقام فى إسبانيا. مباراة مصر والبرتغال بث مباشر

مشاهدة مباراة مصر والبرتغال بث مباشر اون لاين فى كأس العالم لشباب اليد اليوم بدون تقطيع

مشاهدة مباراة مصر والبرتغال بث مباشر اون لاين فى كأس العالم لشباب اليد اليوم بدون تقطيع. Advertisements مشاهدة مباراة مصر والبرتغال بث مباشر اون لاين فى كأس العالم لشباب اليد اليوم بدون تقطيع. وخسر منتخب شباب اليد فى نصف النهائى أمام منتخب فرنسا بنتيجة 35 / 33، بينما خسرت البرتغال من كرواتيا 31/ 28. ويسعى منتخب شباب كرة اليد بكل قوته إلى مواصلة النتائج المذهلة التى يحققها منذ انطلاق المنافسة فى ظل استطاعته بالفوز فى 7 لقاءات متتالية بدأ من تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول مرورا بدور الـ16 وربع النهائى قبل السقوط أمام فرنسا. ويعول الجهاز الفى للمنتخب أمال عريضة على الثلاثى محسن رمضان وسيف الدرع والحارس صاحب المهارات عبد الرحمن طه فى لقاء اليوم، حيث إن المنتخب يمتلك عددا من الشباب الواعد الذى استطاع أن يجذب انظار العالم فى هذه البطولة .

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