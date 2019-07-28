شكرا لقرائتكم منتخب شباب اليد يتقدم على البرتغال 17/ 15 فى الشوط الأول بالمونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل منتخب شباب اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس عروضه القوية فى مونديال اليد، ونجح فى التقدم على نظيره البرتغالى بنتيجة 17 / 15 فى الشوط الأول من عمر مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية فى كأس العالم المقام فى إسبانيا. ويسعى منتخب شباب اليد إلى فرض السيطرة فى الشوط الثانى وصناعة التقدم مع تأمين الخط الخلفى من أجل تحقيق الفوز. Advertisements وخسر منتخب شباب اليد فى لقاء نصف النهائى من فرنسا بنتيجة 35 / 33، بينما خسر منتخب البرتغال من كرواتيا بنتيجة 31 / 28 وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية، بينما تأهل منتخب الديوك الفرنسة إلى النهائى بالفوز على مصر 35 / 33.

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