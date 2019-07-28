شكرا لقرائتكم تعرف على شروط أنطوي للانضمام إلى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك ان مسئولو الفريق توصلوا إلى اتفاق مع نظرائهم فى مصر المقاصة بشأن انتقال أنطوى من النادى الفيومى إلى الأبيض، خلال الفترة الجارية، ولكن تعثرت مفاوضات النادى الأبيض مع اللاعب حول قيمة عقده الشخصى، لتتعثر الصفقة فى الساعات الماضية، حيث يبحث مسئولو النادى الأبيض مع وكيل اللاعب حول تخفيض متطلباته المادية من أجل ضمه فى الميركاتو الصيفى الجارى.
من المنتظر، أن يحسم الزمالك مدى إمكانية إتمام الصفقة أو صرف النظر عنها بشكل نهائى خلال الساعات المقبلة، حيث ينوى مسئولى النادى الأبيض إتمام معظم صفقات الفريق بصورة نهائية، من أجل إعلانها عقب مباراة القمة التى ستقام بين الزمالك والأهلي فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى ختام منافسات الدورى الممتاز، الذى توج به الأحمر مؤخرًا للمرة الـ 41 فى تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على شروط أنطوي للانضمام إلى الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.