شكرا لقرائتكم تعرف على شروط أنطوي للانضمام إلى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الغانى جون أنطوى، مهاجم مصر المقاصة، تقاضى 750 ألف دولار (مايوازى 16.5مليون جنيه مصرى) فى الموسم الواحد ، من أجل توقيع عقود الانضمام للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك فى إطار المباحثات التى أجرتها إدارة النادى الأبيض من أجل ضم اللاعب.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك ان مسئولو الفريق توصلوا إلى اتفاق مع نظرائهم فى مصر المقاصة بشأن انتقال أنطوى من النادى الفيومى إلى الأبيض، خلال الفترة الجارية، ولكن تعثرت مفاوضات النادى الأبيض مع اللاعب حول قيمة عقده الشخصى، لتتعثر الصفقة فى الساعات الماضية، حيث يبحث مسئولو النادى الأبيض مع وكيل اللاعب حول تخفيض متطلباته المادية من أجل ضمه فى الميركاتو الصيفى الجارى.

من المنتظر، أن يحسم الزمالك مدى إمكانية إتمام الصفقة أو صرف النظر عنها بشكل نهائى خلال الساعات المقبلة، حيث ينوى مسئولى النادى الأبيض إتمام معظم صفقات الفريق بصورة نهائية، من أجل إعلانها عقب مباراة القمة التى ستقام بين الزمالك والأهلي فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى ختام منافسات الدورى الممتاز، الذى توج به الأحمر مؤخرًا للمرة الـ 41 فى تاريخه.