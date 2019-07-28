ابتسام زايد تحصد الذهبية الثانية فى بطولة كأس أفريقيا للدراجات...

جدة - عمرو شويل توجت ابتسام زايد لاعبة منتخب الدراجات بالميدالية الذهبية فى منافسات سباق النقاط، ببطولة كأس أفريقيا للدراجات، المقامة فى نيجيريا، وتختتم غدا الاثنين.

وتعتبر ذهبية ابتسام هى الثانية لها فى البطولة،و السابعة للبعثة المصرية، حيث حققت اللاعبة ذهبية المطاردة الفردية، وحقق عاصم الحسينى ذهبية المطاردة الفردية، وأحمد السنفاوى فضية الاسبرنت، ومحمد فراج برونزية الاسبرنت، وسلمى أيمن برونزية المطاردة الفردية، وهدير حسب برونزية الإسبرنت.

وتنظم مصر بطولة "سباق مصر الدولى"، خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل بمحافظتى الأقصر وأسوان، بمشاركة مجموعة من اللاعبين من 18 دولة من مختلف دول العالم.