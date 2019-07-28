6200 دولار تكلفة طاقم حكام القمة بين الأهلى والزمالك...

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جدة - عمرو شويل يتقاضى طاقم حكام مباراة القمة 118 بين الأهلى والزمالك، التى ستقام فى الثامنة مساء اليوم الأحد، بالجولة الرابعة والثلاثون من مسابقة الدورى المصرى، على بدلات مالية بقيمة 6200 دولار نظير إدارة اللقاء.
ويتوزع المبلغ على هذا النحو: 2000 دولار حكم الساحة، و1400 لكل من الحكمين المساعدين والحكم الرابع، علما بأن اتحاد الكرة هو الذى سيتحمل كل التكاليف وفقا للائحة التى تنص على تحمل اتحاد الكرة تكلفة الحكام الأجانب لمباراة الأهلى والزمالك فقط.
وكانت لجنة الحكام أعلنت تعيين طاقم تحكيم مجرى مكون من:
فرانس كاراكو حكم ساحة
اشتيفان اولبرت حكم مساعد
بولاش بوزاش حكم مساعد
ادام فوركش حكم رابع
تقام مباراة الأهلى ضد الزمالك فى تمام الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى ختام الدورى الممتاز.
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