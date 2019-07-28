شكرا لقرائتكم إلغاء مباراة مصر وجنوب افريقيا فى البطولة الأفريقية للسلة برواندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغى مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة السلة، مباراة مصر وجنوب أفريقيا، فى أولى مباريات البطولة الأفريقية التى تقام برواندا وتستمر حتى 3 اغسطس المقبل.

ويأتى قرار إلغاء المباراة بعد انسحاب منتخب جنوب أفريقيا من مباراته التى كان مقرر أن يخوضها أمام نظيره المصرى فى أولى مباريات البطولة الأفريقية للناشئات تحت 16 سنة، ظهر اليوم..و بذلك يكون المنتخب الوطنى هو الفائز فى المباراة، لانسحاب الفريق المنافس.

ويلعب المنتخب لمصرى فى المجموعة الثانية التى تضم منتخبات مالى وأوغندا ووجنوب أفريقيا، بينما تضم المجموعة الاولى رواندا وانجولا، وتنزانيا وموزمبيق.

فيما تضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من هالة على وفريدة البندارى، رضوى علاء، وفريدة خالد، فريدة مسعد، ولجين سامى، وملك عبد القادر، وجنى بركة، وملك سامى، فريدة تانر، واية الفقى، ومنة الله شريف.