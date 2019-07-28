شكرا لقرائتكم موعد مباراتى الإسماعيلى واهلى بنى غازى فى البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام مباراة الذهاب بين الإسماعيلى وأهلى بنغازى اللليبى يوم 6 سبتمبر القادم بالإسماعيلية بينما تقام مباراة العودة يوم 27 من نفس الشهر بتونس، حيث اسفرت قرعة البطولة العربية فى نسختها الجديدة والتى تنطلق هذا العام تحت مسمى "كأس محمد السادس للأندية ابطال العرب" عن مواجهة قوية بين الإسماعيلى وأهلى بنغازى الليبى.

وأعقبت القرعة ورشة عمل بين مندوبى الفرق المشاركة للاتفاق على مواعيد المواجهات والملاعب وبناء عليه تقرر أن تقام مواجهة العودة بتونس بدلا من ليبيا نظرا للظروف الامنية فى ليبيا.

ويشارك من مصر فى البطولة العربية بنسختها لجديدة ناديا الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فقط.

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ 6 ملايين دولار ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.