شكرا لقرائتكم عمرو زكى يحفز لاعبى الزمالك قبل موقعة القمة 118 (صورة)... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عمرو زكى مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق على تحفيز لاعبى القلعة البيضاء قبل مواجهة غريمهم التقليدى نادى الزمالك فى القمة رقم 118 والتى ستقام فى الثامنة مساء الليلة على استاد برج العرب فى الاسكندرية.

ونشر زكى تغريدة عبر حسابه على موقع التدونيات القصيرة توتير فيها : "اذا كنتوا خسرتوا الدوري.. فانتوا ابطال افريقيا يا زملكاوية.. بقول ل اللعيبة، النهاردة فرصتكم لمصالحة الجمهور حتى لا يغادر الكثير منكم النادي فاقدا للكثير من تعاطف الجماهير.. قاتلوا في الملعب النهاردة وانهوا الموسم بشكل يليق بعظمة جمهور الزمالك الكبير".





وفى سياق مختلف يدخل خالد جلال المدير الفنى لنادى الزمالك، مباراة القمة 118، بذكريات الانتصار وتحطيم الأرقام القياسية، فى الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب فى ختام مسابقة الدورى العام، والتى توج بها المارد الأحمر ليضم الدرع رقم 41 فى تاريخ القلعة الحمراء إلى دولاب البطولات الممتلئ بالكؤوس.

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وخاض جلال مباراة قوية أمام المارد الأحمر استطاع فيها مدرب الزمالك أن ينهى سلسلة اللاهزيمة للأهلى أمام الزمالك فى الدورى العام، والتى استمرت لـ11 عاما، حيث كانت الهزيمة الأخيرة للأهلى أمام الزمالك قبل تلك المباراة فى مايو 2007، حيث إنها هذه المرة ليست الأولى التى يواجه فيها خالد جلال، النادى الأهلى، فى ختام مسابقة الدورى العام، ويأمل فى هزيمة الاهلى فى شهر يوليو، حيث لم ينجح الزمالك فى الفوز على الأهلى فى شهر يوليو مسبقا.

وفاز الزمالك على الأهلى تحت قيادة خالد جلال بنتيجة 2/1 فى مباراة مثيرة خاصة على الناحية التحكيمية، وفى ظروف مماثلة حيث كان الفريق الأحمر قد حسم بطولة الدورى للمرة الثالثة على التوالى قبل لقاء القمة 116 فى دورى الموسم الماضى.