شكرا لقرائتكم حميد أحداد يودع أبناء مية عقبة بعد القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ستكون مباراة القمة بين الأهلى والزمالك اليوم الأحد، المباراة الأخيرة للمغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك، والذى سيقوم بعدها بتوديع زملائه والجهاز الفنى بالفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يغادر أحداد القاهرة عقب مباراة القمة وتحديدًا يوم الاثنين متجهًا إلى المغرب، من أجل الانضمام إلى صفوف الرجاء المغربى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من القلعة البيضاء.

ويستعد قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك لخوض مباراة القمة رقم 118 فى الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدورى الممتاز، والذى انتهى بتتويج الأحمر باللقب رسميًا بعدما نجح فى تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، متفوقًا على الأبيض الذى احتل المركز الثانى برصيد 72 نقطة.