شكرا لقرائتكم نيبوشا يتحدث عن القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المونتيجرى نيبوشا، المدير الفنى السابق للزمالك، والحالى للصفاقسى التونسى، فى تصريحات لقناة تايم سبورت أنه يمتلك علاقة جيدة من جميع لاعبى الزمالك حتى الآن.

وأشار نيبوشا أنه سيتابع مباراة القمة اليوم بين الأهلى والزمالك، فى ظل متابعته لمباريات الدورى المصرى، مؤكدا انه يتمنى زيارة مصر فى أقرب وقت.

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وأكد نيبوشا أنه يتواصل مع الكثير من لاعبى الفريق الأبيض مثل طارق حامد، ومعروف يوسف، والذى تجمعهما علاقة صداقة.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى الثامنة من مساء اليوم، بالقمة 118 بالمباراة التى تقام باستاد برج العرب.

كان نيبوشا قد تولى تدريب الزمالك فى أغسطس 2017 وتمت إقالته يناير 2018، بعد أن قاد الفريق فى 18 مباراة فاز فى 10، وتعادل فى 4 وخسر فى مثلها.