يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك ..kora live بث مباشر ahly vs zamalek بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك اليوم الأحد 28 ابريل فى ختام مباريات الدورى العام المصرى لكرة القدم موسم 2018/2019، نادى الأهلى حسم اللقب لصالحه و فاز رسمياً ببطولة الدورى العام، حيث وصل رصيد الأهلى الى النقطة 77 بينما رصيد الزمالك 72 نقطة، و مباراة اليوم هى قمة بين الفريقين وخارج التوقعات تماما، سيحاول الزمالك حفظ ماء وجهه وتعويض نجومه خسارة الدورى والفوز اليوم على الأهلى، و بينما يريد الأهلى تأكيد أحقيته بالدورى و الفوز على الزمالك الليلة على استاد برج العرب.

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شاهد بث مباشر مباراة الأهلى والزمالك على قناة أون سبورت الرياضية بتعليق حاتم بطيشة و أيمن الكاشف، و على قناة تايم سبورت الرياضية بتعليق بلا علام، و قناة النيل للرياضة بتعليق المعلق الرياضى مدحت شلبى، وسيبدأ اللقاء فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، التاسعة مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر ، العاشرة مساء بتوقيت الامارات.

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