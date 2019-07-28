نتيجة مباراة مصر والبرتغال فى كأس العالم لكرة اليد للشباب دقيقة بدقيقة على الميدالية البرونزية

ننقل لكم نتيجة مباراة مصر والبرتغال فى كأس العالم للشباب لكرة اليد دقيقة بدقيقة ويدخل منتخب مصر لكرة اليد مباراة البرتغال أملا فى التتويج بميدالية برونزية هى الثانية له حال تحقيقها بعد برونزية كأس العالم للشباب عام 1999.

نتيجة مباراة مصر والبرتغال دقيقة بدقيقة

15 / 17 تقدم مصر على البرتغال ونهاية الشوط الأول (تحديث النتيجة بشكل لحظي)

مباراة مصر والبرتغال

كان منتخب مصر لكرة اليد قد قدم مستويات كبيرة فى كأس العالم للشباب حيث نجح فى تصدر مجموعته فى الدور الأول دون فقدان أى عدد من النقاط قبل أن ينجح فى مواصلة مغامرته المشروعة والوصول إلى قبل النهائي، وخسر منتخب مصر من فرنسا فى أخر دقائق المواجهة، ويسعى منتخب مصر للتركيز أمام البرتغال من أجل الوصول إلى منصة التتويج وهو الأمر الذى سيعود بالنفع على منتخب مصر لكرة اليد فى السنوات المقبلة.

رابط مباراة مصر والبرتغال

يمكن لكل المشاهدين مشاهدة مباراة مصر والبرتغال عبر رابط يوتيوب والتابع للإتحاد الدولي لكرة ليد، كان الإتحاد الدولي لكرة اليد قد أعلن عبر يوتيوب قيامه بنقل بطولة كأس العالم لكرة اليد حصريا دون نقلها على أي من القنوات التلفزيونية، وكان أحمد حسن لاعب منتخب مصر قد طالب مسئولي وزارة الرياضة المصرية فى التحرك من أجل التعاقد على نقل مباراة مصر والبرتغال على الميدالية البرونزية.

نتيجة مباراة مصر والبرتغال فى على الميدالية البرونزية

هذا وننقل لكم بشكل مباشر نتيجة مباراة مصر والبرتغال على الميدالية البرونزية فى المباراة التى بدأت فى الثانية ظهرا