محمود متولي يوقع للأهلي 5 سنوات مقابل 25 مليون جنيه

الموجز

حصلت إدارة النادي الأهلي، على توقيع محمود متولي، مدافع فريق الإسماعيلي لمدة 5 سنوات بداية من الموسم الجديد.

ويحصل متولى حسب العقد على مبلغ ٧ ملايين جنيه فى الموسم الأول وصولًا إلى ١١ مليون فى الموسم الخامس بمعدل زيادة مليون جنيه كل موسم ليصل إجمالي عقده مع الأهلي إلى 25 مليون جنيه

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن الإدارة الحمراء، اتفقت مع نظيريتها في الإسماعيلي على قيمة انتقال اللاعب، بعد عرضه التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى الدراويش.

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ونجحت الإدارة الحمراء في التوصل اقناع إدارة الدراويش لضم متولي قبل انطلاق الموسم الجديد، بناءً على رغبة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الذي طلب تدعيم الدفاع بلاعب جيد.

ويعاني الأهلي من أزمة دفاعية في السنوات الأخيرة، خاصة بعد رحيل أحمد حجازي إلى الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تعرض رامي ربيعة لإصابة طويلة قبل أن يعود، فضلا عن الإصابة الكثيرة التي ضربت مدافعي الفريق وأبرزهم سعد سمير الذي يعاني من إصابة قوية في الركبة.