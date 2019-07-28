فيديو.. أول تعليق من السباحة فريدة عثمان بعد تتويجها ببرونزية بطولة العالم

أحمد أبوعقيل

توجت السباحة المصرية فريدة عثمان، بالميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة في كوريا الجنوبية، وتمكنت من إنهاء سباق 50 متر فراشة في المركز الثالث بزمن 25.47 ثانية.

وجاءت السباحة المصرية خلف السويدية التي حصلت على الميدالية الذهبية بزمن 25.02 ثانية، والهولندية رانومي كروموفيديويو صاحبة الميدالية الفضية بزمن 25.35 ثانية.

وبذلك، احتفظت فريدة عثمان بالميدالية التي توجت بها أيضا في بطولة العالم عام 2017 في المجر.

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وسبق وأن حققت فريدة عثمان الميدالية البرونزية في النسخة الماضية من بطولة العالم عام 2017 والتي أقيمت في المجر بزمن وقدره 25.39 ثانية.