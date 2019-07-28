مباشر.. مصر 13-13 البرتغال.. برونزية مونديال اليد للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة: زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مصر والبرتغال في مونديال اليد للشباب تحت 21 عاما بإسبانيا. ويلعب منتخب مصر مع نظيره البرتغالي من أجل تحديد صاحب المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية بالبطولة. وكان المنتخب خسر في مباراة نصف النهائي أمام نظيره الفرنسي، بينما خسرت البرتغال من كرواتيا.

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