الدوري البرازيلي: دي غاما يوقف المتصدر بالميراس

أهدر فريق بالميراس نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بتعادله مع ضيفه فاسكو دي غاما 1-1 في الجولة 12.

وتقدم ماروني دا سيلفا بهدف لفاسكو دي غاما في الدقيقة الثانية ثم تعادل غوستافو سكرابا لبالميراس من ضربة جزاء في الدقيقة 15.

ورفع بالميراس رصيده في الصدارة إلى 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سانتوس الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع آفاي.

وفي مباريات أخرى فاز أتلتيكو باراناينسي على مضيفه كروزيرو 2-0 وساو باولو على مضيفه فلومينينسي 2-0 وإنترناسيونال على ضيفه سييارا 1-0.