أستراليا تتهم أحد مسؤوليها بالتستر على تعاطي سباحة للمنشطات

وجهت اتهامات لمسؤول سباحة أسترالي بالتستر على عينة إيجابية لتعاطي المنشطات تخص أحد نجوم فريقه، وذلك في أعقاب تقديم السباح الأسترالي ماك هورتون احتجاجاً علنياً بشكل درامي ضد مشاركة الصيني سون يانغ في بطولة العالم المقامة حالياً في كوريا الجنوبية.

وقالت الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للسباحة ليه راسل، إن الاتحاد لم يتمكن من الكشف بشكل علني عن تورط السباحة شاينا جاك (20 عاماً) في اختبارات المنشطات خارج إطار المنافسات في 26 من يونيو (حزيران) الماضي.

وتعرضت السباحة للإيقاف بشكل فوري من قبل الاتحاد الأسترالي لتعلن جاك عن انسحابها من بطولة العالم لأسباب خاصة.

وشاركت جاك في تحقيق الفريق الأسترالي للرقم القياسي العالمي في سباق 4× 100 متر حرة للفرق في دورة ألعاب الكومنولث.

ونفت جاك تعمد انتهاك لوائح المنشطات، مؤكدة عبر حسابها على إنستغرام أنها لم تتعاط المادة المحظورة عن دراية.