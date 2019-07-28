بيل سيرحل بأموال صينية.. لكنه سيلعب في دوري أوروبي!

أصبحت التكهنات حول انتقال غاريث بيل إلى جوانجزو سونينغ من أشهر القصص الكروية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن حتى إذا وقع اللاعب الويلزي على عقد مع النادي الصيني، فهذا لا يضمن أنه سيظهر هناك في الدوري الممتاز في أي وقت قريب.

وذكرت تقارير هذا الأسبوع أن بيل سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع جوانجزو ليحصل أسبوعياً على مليون جنيه إسترليني (1.24 مليون دولار) بعد الرحيل عن ريال مدريد عقب قضاء 6 سنوات هناك والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني عام 2017.

لكن التوقيع على عقد مع الفريق الصيني لا يعني بالضرورة أن يظهر اللاعب الويلزي في الملعب في أول مباراة للفريق بعد انتهاء انتقالات منتصف الموسم هناك الأربعاء المقبل.

وسيلعب جوانجزو مع قوانغتشو آر أند إف يوم الجمعة، وسط منافسة ثلاثية على اللقب بين جوانجزو إيفرغراند وشنغهاي سيبغ وبكين جوان.

وفي المقابل يأمل مدرب جوانجزو أولاريو كوزمين أن ينهي المسابقة في المركز الرابع، لكن ربما لا يكون بيل في حاجة إلى الشعور بالقلق بشأن مستوى الفريق.

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وتملك شركة سونينغ للأجهزة الكهربائية، والتي استحوذت على النادي الصيني قرب نهاية 2015، حصة أغلبية أيضاً في العملاق الإيطالي إنتر ميلان، ولا تزال هناك إمكانية لانتقال بيل على سبيل الإعارة إلى بطل إيطاليا 18 مرة.

وسبق أن حدث تعاون كبير بين الناديين وانتقل ترينت سينسبيري مدافع أستراليا إلى إنتر بطريقة مشابهة في 2017.

وفي الاتجاه المقابل انتقل الجناح إيدر إلى جوانجزو قادماً من إنتر العام الماضي، بينما أصبح المدافع ميراندا أحدث المنضمين للفريق الصيني بعد رحيله عن الفريق الإيطالي.

وفي ظل التعاون المشترك بين الناديين تبدو فرصة وجود بيل في سان سيرو كبيرة.