شاهد.. ساديو ماني في زيارة لمدرسة في قريته بالسنغال

قام اللاعب الدولي السنغال ساديو ماني، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، اليوم، بزيارة لمدرسة يسهم في بنائها. بنائها. تداولت صفحات مشجعي نادي ليفربول صورًا لزيارة ماني لمدرسة يسهم في بنائها في قريته بالسنغال. في بنائها في قريته بالسنغال. يذكر أن ماني قاد منتخب السنغال أخيرًا لحصد لقب وصيف بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر أخيرًا.

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