عامر حسين: تحملت الكثير من أجل لحظة إنهاء الدوري هذا الموسم

أعرب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن رضاه بعد الوصول بالدوري الممتاز للموسم الجاري إلى بر الأمان والانتهاء من الموسم الاستثنائي الذي شهد العديد من الأزمات كادت تطيح بالمسابقة لولا إصرار الجميع على استكمال الموسم والتأكيد على أن مصر لا تعرف المستحيل.

وكشف عامر في تصريحات خاصة للوفد، أن موعد نهاية الموسم ليس مفاجأة كما

يتخيل البعض ولكنه محدد منذ بداية المسابقة لافتا إلى أن الموسم الجاري ليس الأول في تاريخ الكرة المصرية الذي ينتهي بنهاية شهر يوليو.

وأوضح عامر أن هناك أكثر من ثلاث مواسم خلال العشر سنوات الأخيرة انتهى فيها الدوري في شهر يوليو، وأنه عرض على الأندية في بداية الموسم

إقامته من مجموعتين إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض وأرتضت الأندية بالمواعيد المحددة من قبل اللجنة، ولكن الصراع الذي شهده الدوري هذا الموسم سواء في القمة أو القاع جعل بعض الأندية تعلق إخفاقها على لجنة المسابقات ومواعيد المباريات.

واتم بأنه أكثر سعادة الآن ليس بانتهاء الدوري ولكن بالشكل المشرف الذي ظهر به تنظيم بطولة أمم أفريقيا خاصة وأنه كان رئيسا للجنة الاسكندرية والتي أشاد بها الجميع، وكسبت مصر الرهان وابهرت العالم في تحد أظهر معدن المصريين.