شاهد.. وائل جمعة يطالب لاعبي الأهلي بالفوز على الزمالك

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طالب وائل جمعةK مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لاعبي الفريق الأحمر بضرورة تحقيق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، في مواجهة الفريقين في الدوري الممتاز.
يلتقي الأهلي والزمالك، مساء اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب، في ختام مباريات الدوري الممتاز، الذي حصد الأهلي لقبه رسميًا للمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز علىالمقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، يوم الأربعاء الماضي.
نشر جمعة صورة للاعبي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا: "آخر مباراه في الدوري الأطول.. الفوز يا أهلي... طول عمرنا فوق".
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