يحصل طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك، التي ستقام اليوم الأحد، بالدوري، على بدلات بقيمة 6200 دولار نظير إدارة اللقاء. ينقسم المبلغ إلى 2000 دولار حكم الساحة، و1400 لكل حكم مساعد، والمبلغ نفسه للحكم الرابع. و1400 لكل حكم مساعد، والمبلغ نفسه للحكم الرابع. كانت لجنة الحكام أعلنت تعيين طاقم تحكيم مجري مكون من: فرانس كاراكو (حكم ساحة)، ويعاونه كل من اشتيفان أولبرت و بولاش بوزاش (مساعدين) وأدام فوركش (حكم رابع). تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن ختام الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6200 دولار بدلات حكام قمة الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.