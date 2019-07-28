تعرف على نتيجة الفحص الطبي لبيكيتي سيلفا لاعب الإسماعيلي الجديد

أجرى النجم الغينى بيكيتى سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى الجديد الكشف الطبى بمستشفى الجامعة التخصصى .وأثبتت الفحوصات الطبية سلامة اللاعب بعد اجراء كشف طبى كامل تحت إشراف من هيئة طبية كاملة من جامعة قناة السويس. اللاعب بعد اجراء كشف طبى كامل تحت إشراف من هيئة طبية كاملة من جامعة قناة السويس. ويستعد الدراويش الفترة الحالية لخوض الموسم الجديد بدعم صفوف الفريق ، وكان الدراويش قام بتفعيل عقد اللاعب بنسون شيلونجو لاعب سموحة السابق، وتعاقد قبل أيام مع الللاعب الغيني بيكيتيني سيلفا. Advertisements

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