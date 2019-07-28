الأهلي يتفوق تاريخيًا على الزمالك في مواجهات شهر يوليو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، فريق الزمالك في ختام منافسات الدوري لهذا الموسم، الذي توّج الأهلي بلقبه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية، بنتيجة ٣-١.

وتحمل القمة الرقم (118) في تاريخ مواجهات القطبين في بطولة الدوري الممتاز.

وتتصادفُ هذه القمة من الدوري هذا الموسم مع شهر يوليو الجاري، إذ سبق والتقى خلاله الفريقان ١١ مرة، في مختلف المسابقات، انتهت 7 مباريات منها بفوز الأهلي، وكان التعادل حاضرًا في 4منها، فيما لم يذق الزمالك للفوز طعمًا على الأهلي في شهر يوليو.

وفيما يلي، نرصد أرقام ونتائج مواجهات الأهلي مع الزمالك خلال شهر يوليو:

– المباراة الأولى التي جمعت الفريقين في شهر يوليو، كانت عام 1984، وبالتحديد يوم الـ13 منه. وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2، سجّل ثنائية الأهلي؛

خالد جاد الله، وعلاء ميهوب.

– المباراة الثانية أقيمت بتاريخ 4-7-1997. وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1. سجّل أهداف الأهلي هادي خشبة (هدفان)، وحسام حسن.

– المباراة الثالثة أقيمت بتاريخ 17-7-2000. وانتهت بنتيجة التعادل السلبي.

– المباراة الرابعة جاءت في نهائي كأس مصر، يوم 2-7-2007. وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-3. سجل رباعية الأهلي عماد متعب، ومحمد أبو تريكة، وأسامة حسني (هدفان).

– المباراة الخامسة في دور ربع نهائي دوري الأبطال — مرحلة المجموعات، في 20-7-2008. وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1. سجّل ثنائية الأهلي فلافيو، وأحمد حسن.

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– المباراة السادسة أقيمت في 27-7-2008، في السوبر المحلي. وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، عن طريق أحمد حسن،

ومعتز إينو.

– المباراة السابعة أقيمت في 22-7-2012، خلال دور ربع نهائي دوري الأبطال. وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1-صفر، عن طريق محمد أبو تريكة.

– المباراة الثامنة. وأقيمت بتاريخ 24-7-2013، في دور ربع نهائي دوري الأبطال، وانتهت بنتيجة التعادل 1-1. سجّل هدف الأهلي محمد أبو تريكة.

– المباراة التاسعة أقيمت في 21-7-2015. وكان الفوز من نصيب الأهلي بنتيجة 2 -صفر. وسجل ثنائية الأهلي مؤمن زكريا.

– المباراة العاشرة أقيمت في 9-7-2016. وانتهت بنتيجة التعادل السلبي.

– المباراة الحادية عشر أقيمت في 17-7-2017. وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-صفر، عن طريق جونيور أجاي، ووليد سليمان.

– نجح نجوم النادي الأهلي في زيارة شباك الزمالك في شهر يوليو في 19 مرةً. فيما اهتزت شباك الأهلي في 8 مناسباتٍ.

– محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي الأسبق، هو هدّاف مباريات القمة في شهر يوليو، برصيد 3 أهداف.

– خرج الأهلي بشباك نظيفة في مواجهات الزمالك خلال شهر يوليو؛ بواقع 6 مباريات، بينما نجح الزمالك في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين اثنتين.