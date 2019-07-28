يلتقي منتخب مصر لكرة اليد للشباب بنظيره البرتغالي، اليوم الأحد في تمام الثانية عصرًا، وذلك لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال اليد للشباب.
وتقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لمباراة مصر وفرنسا، حيث أن المباراة منقولة فقط علىقناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على بموقع "يوتيوب" وغير منقولة تليفزيونيًا.
وخسر منتخب الفراعنة أمام فرنسا أمس السبت، بنتيجة 35 - 33، وذلك في نصف نهائي كأس العالم
كما يلتقي منتخب كرواتيا بنظيره الفرنسي في نهائي المونديال، اليوم في الساعة الرابعة ونصف عصرًا.
جدير بالذكر أن منتخب فرنسا توج بلقب مونديال العالم نسخة 2015، فيما حازت مصر على المركز الرابع آنذاك
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر مباراة مصر والبرتغال بمونديال اليد للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.