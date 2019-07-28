بث مباشر مباراة مصر والبرتغال بمونديال اليد للشباب

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد للشباب بنظيره البرتغالي، اليوم الأحد في تمام الثانية عصرًا، وذلك لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال اليد للشباب.

وتقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لمباراة مصر وفرنسا، حيث أن المباراة منقولة فقط على

قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على بموقع "يوتيوب" وغير منقولة تليفزيونيًا.

وخسر منتخب الفراعنة أمام فرنسا أمس السبت، بنتيجة 35 - 33، وذلك في نصف نهائي كأس العالم

Advertisements

لليد للشباب المقام بإسبانيا، بينما خسرت البرتغال أمام كرواتيا بنفس الدور بنتيجة 31 - 28.

كما يلتقي منتخب كرواتيا بنظيره الفرنسي في نهائي المونديال، اليوم في الساعة الرابعة ونصف عصرًا.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا توج بلقب مونديال العالم نسخة 2015، فيما حازت مصر على المركز الرابع آنذاك