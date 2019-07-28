شاهد.. جاريث بيل يصل إلى الصين لإتمام انتقاله إلى جيانجسو الصيني

وصل اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد إلى الصين، لإتمام انتقاله إلى نادي جيانجسو الصيني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، عن وصول النجم الويلزي، إلى الصين، لإجراء الكشف الطبي وإعلانه رسميًا كلاعب لنادي جيانجسو الصيني. وصول النجم الويلزي، إلى الصين، لإجراء الكشف الطبي وإعلانه رسميًا كلاعب لنادي جيانجسو الصيني. ومن المتوقع أن يحصل جاريث بيل على مليون Advertisements جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، كأعلى مرتب لاعب على مستوى العالم. جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، كأعلى مرتب لاعب على مستوى العالم. وكان بيل قد خرج من حسابات مدرب الملكي زيدان وطلب المدير الفني الفرنسي، مغادرته الفريق، مما جعل بيل ينظر إلى العروض التي قدمت له في الفترة الأخيرة. شاهد الفيديو:

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