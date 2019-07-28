وليد أزارو في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، على القائمة التي ستخوض لقاء الزمالك مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.
يخوض الأهلي المباراة بلا ضغوط، بعد أن حقق لقب الدوري الممتاز، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه.
من المتوقع أن يحافظ لاسارتي خلال المباراة علىتشكيل الفريق الأساسي من دون تغييرات.
التشكيل المتوقع للمباراة كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول
الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، رمضان صبحي، حسين الشحات، صالح جمعة
الهجوم: وليد أزارو
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