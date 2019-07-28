رياضة | رئيس الوداد: هدفنا الفوز بلقب البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوداد: هدفنا الفوز بلقب البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي أن فريقه يستهدف الحصول على نسخة البطولة العربية القادمة والتي ستقام تحت مسمى "كأس الملك محمد السادس للأندية البطلة"، مشيرًا إلى كون نهائي البطولة سيقام في الأراضي المغربية وهي فرصة كبيرة للغاية بالنسبة للأندية المغربية يجب إستغلالها بالشكل الأمثل.

وتحدث "الناصري" في تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية" عن رغبة نادي الوداد في الوصول للنهائي والفوز باللقب قائلًا: "هذه البطولة تحمل اسمًا غاليًا علينا في المغرب، نحن نرغب في أن نصل إلى المباراة النهائية التي ستقام في الرباط، وستكون فرصة كبيرة للحصول على مساندة جماهيرية غير عادية".

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وأشار "الناصري" بأن البطولة العربية قد أصبحت بطولة صعبة للغاية، والفوز بها يعني الكثير، خاصة في ظل مشاركة أفضل الأندية العربية في النسخة الجديدة من البطولة.

ويذكر بأن قرعة البطولة قد أوقعت نادي الوداد المغربي في مواجهة صعبة للغاية مع نادي المريخ في دور ال 32، ون المتوقع بأن تقام مباريات هذا الدور في الفترة ما بين 20 أغسطس إلى 6 أكتوبر المقبل.