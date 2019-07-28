رياضة | جلسة مارتن لاسارتي تكشف تشكيل الأهلي في القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة مارتن لاسارتي تكشف تشكيل الأهلي في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع سباستيان مساعده بالجهاز الفني، صباح اليوم داخل فندق الإقامة استعدادا للقمة 118.

وتبادل الثنائي الحديث عن مجريات اللقاء وطريقة اللعب أمام الزمالك، خاصة أن الأخير يبحث عن الفوز حفظًا لماء وجه أمام جماهيره، بعد هزيمة الدوري لصالح غريمه.

Advertisements

كما تناقش الثنائي عن التشكيل الذي سيبدأ به المدير الفني المباراة، والتي سيكون اعتماده خلالها على نفس تشكيل مباراة المقاولون العرب الأخيرة، والتي توجت الفريق الأحمر بطلًا.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتتاز.